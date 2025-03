SAN MARINO NON PUO’ RISCHIARE UN SECONDO DEFAULT! RETE: ”Sentenze storiche su Buriani e Guidi: ancora molte ombre sulle responsabilità politiche”

Siamo però ancora all’inizio perché non si è parlato né scritto di responsabilità politiche.

Possibile che nell’inchiesta sia emerso solo il nome dell’ex Segretario alle Finanze Simone Celli? Nessuno tra maggioranza e governo sapeva nulla?

Possibile che sia sufficiente che SSD e Civico 10 cambino il nome in Libera e che RF rimescoli le carte per far perdere le tracce e la memoria ai cittadini?