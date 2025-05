San Marino. Non sarei soddisfatto se mi limitassi ad inviarvi gli auguri formali per il nuovo anno. … di Emilio Della Balda

Non lo sarei neppure se non rivelassi il mio stato d’animo apertamente.

Mi accingo ad iniziare un nuovo anno che e’ già vecchio, che si porta dietro le scorie dell’anno che abbiamo vissuto: le guerre, l’odio, le violenze, le mancate promesse, le ingiustizie, gli egoismi.

Sono molto deluso per la malvagità degli uomini, per la corruttela, per gli affarismi, per le furberie.

Ma anche per la mediocrità della politica, per l’ignoranza e l’incompetenza, per le lotte di potere personali, per la mancanza di una visione di futuro.

Sono molto preoccupato per la pessima gestione dell’amministrazione pubblica, per il distacco sempre più marcato tra il potere e i cittadini, sfiduciati e abbandonati, per il disinteresse e il qualunquismo che accompagnano il declino del Paese.

Pur con animo turbato, desidero mandarvi un messaggio positivo augurandovi ogni bene, felicità e buone prospettive per il nuovo anno.

Emilio Della Balda