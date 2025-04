San Marino. NON TUTTI I BENI VENGONO PER AVVANTAGGIARE !!!….di Dario Manzaroli

È un proverbio inventato da me , ma utile, al posto del consolatorio NON TUTTI I MALI VENGONO PER NUOCERE, per cercare di spiegare certi comportamenti senza ricorrere alla psicanalisi .

Guardo ai risultati delle Elezioni Europee, in particolar modo in Italia .

La Giorgia che vince ma fa fatica a fare i conti con il suo ingombrante passato mai del tutto rinnegato. e quindi FdI ha nel suo corpaccione anche i nostalgici della decima mas ,dei forni crematori e di quel fascismo da fogna( che con sempre più arroganza si manifesta senza pudore) che l’Italia ha sconfitto con la resistenza antifascista dopo vent’anni di una dittatura spietata che ha portato il Paese alla disfatta ed alla distruzione e dopo la decisione di allearsi con Hitler ed entrare in guerra.(giusto per precisare se qualcuno se ne fosse dimenticato)

Forza Giorgia , prova a fare un poco di chiarezza e dicci se stai con Vox? con la Le Pen? Con Alternative fur Deutschland? O sei a capo di una destra presentabile e tranquilla ben inquadrata nei valori dei Paesi Democratici occidentali ? Se continui a tenere un piede di qua ed uno di la , se una volta strizzi l’occhio a Orban e l’altro a Ursula Fonderlain , alla fine succede che perdi di credibilità con entrambi e non ti devi stupire se poi a a Bruxelles, dove, ti piaccia o no, si decidono i nostri destini (dillo anche al tuo alleato putiniamo e mille altre cose ancora , di solito una il contrario dell’altra) non ti cagano e ti considerano una da tenere ai margini .

Ne ho anche per l’area a cui mi sentirei di appartenere se fossi italiano (ma io sono e mi sento sammarinese e ci tengo anche molto). Si tratta di quel centro Riformista Liberal , Europeista, Democratico e Garantista che , aimhe, ha avuto la ventura di avere buone idee ma troppi galli nel pollaio ed uno più narcisista ( forse bisognerebbe chiamarlo masochista ) dell’altro.

Renzi e Calenda sono riusciti , presentandosi separati dopo essersene dette di tutti i colori , a non superare il quorum e a far perdere fiducia se non a disgustare gli elettori .

Bravi! Chi rimetterà insieme tali e tanti cocci?

E veniamo a noi . nel nostro piccolo Land.

I risultati del voto sono noti e, direi, le indicazioni degli elettori sono state molto chiare .

E’ stata premiata la Democrazia Cristiana e le donne e gli uomini che l’hanno rappresentata nel Governo uscente . l’elettorato quindi chiede con forza continuità.

Nella coalizione Democrazia e Libertà è presente Alleanza Riformista che, a mio modesto parere, è andata bene, essendo un esperimento politico ancora all’inizio, non ben amalgamato nelle sue componenti politiche (ex D.C. , ex socialisti, ex altre sigle), non ancora organizzato con una struttura politica presente sul territorio, non ancora in grado di esprimere volti nuovi meno legati al passato .

La coalizione ha guadagnato 26 Consiglieri su 60 e ha l’obbligo politico di costruire senza tentennamenti una maggioranza che, al momento, può essere solo con l’altra coalizione PSD-Libera/PS-PSD.

Altrimenti, se il masochismo diverte, si può sempre ricorrere al ballottaggio che sembra la più fantozziana delle trovate , ammesso e non concesso che qualcuno ci pensi davvero .

Ciò detto , da domani invito tutti i partiti, partitini, schegge , fusioni d’atomo ecct a provare di pensare a come fare per semplificare un sistema politico sfarinato in 10-12 partiti, renderlo rappresentativo ma governabile, diciamo con tre quattro forze politiche a volere proprio esagerare .

Fate i bravi ragazzi e ragazze di ogni attuale tribù politica (ovviamente anche quelle di opposizione che avranno un ruolo fondamentale di controllo) e pensate a noi cittadini. Vi abbiamo eletto per questo .

Dario Manzaroli