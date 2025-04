San Marino. ”Nonostante” al Cinema Concordia dal 24 al 30 aprile

con Valerio Mastandrea, Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini

di Valerio Mastandrea

Una storia emozionante e onirica che racconta la dirompenza di un amore nato dove meno ce lo si potrebbe aspettare. Da quando è stato ricoverato in ospedale, il protagonista ha trovato un’inattesa tranquillità nella sua nuova routine, lontano da preoccupazioni e responsabilità. Tutto cambia quando arriva una nuova compagna di stanza: una donna ribelle e impetuosa, che sfida le regole e, non ancora guarita, è pronta a lasciare il reparto per tornare a vivere. Il suo spirito sconvolge l’uomo, che inizia a riflettere sulla propria vita e sulle sue emozioni, riscoprendo l’amore e una nuova possibilità di cambiamento.

Produzione BIM

Regia Valerio Mastandrea

Attori Valerio Mastandrea, Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini

Nazione Italia

Anno 2024

Genere sentimentale

Durata 88

Giovedì 24 aprile 2025 – h. 21.00

Venerdì 25 aprile 2025 – h. 21.00

Sabato 26 aprile 2025 – h. 21.00

Domenica 27 aprile 2025 – h. 21.00

Lunedì 28 aprile 2025 – h. 21.00

Mercoledì 30 aprile 2025 – h. 21.00