San Marino. NOTA AUTISTI SERVIZIO TRASPORTI AASS

Il comunicato del 10 gennaio inviato in maniera del tutto irrituale ed inappropriata agli organi di stampa dagli autisti del Servizio Trasporti non è stato in alcun modo concordato con A.A.S.S..

Si ricorda infatti all’utenza che ogni comunicazione ufficiale in merito alla variazione o eventuale sospensione dei servizi di trasporto pubblico è riservata alla Direzione A.A.S.S.

In merito alle rivendicazioni avanzate dai lavoratori del settore si evidenzia come il Contratto Collettivo di lavoro del Pubblico Impiego per il triennio 2022/2024 sottoscritto in data 27/11/2023 prevede la sottoscrizione di accordi di secondo livello entro il 31/03/2024. Le trattative per giungere alla composizione delle vertenze non si è mai interrotta e prosegue anche in questi giorni con le OO.SS.

Si ribadisce la disponibilità e massimo impegno di A.A.S.S., della Direzione Generale della Funzione Pubblica e della Segreteria di Stato di riferimento nel ricercare con i lavori e le OO.SS. che li rappresentano le soluzioni di reciproca soddisfazione in ordine al miglioramento del servizio ed alle condizioni lavorative dei dipendenti nell’ambito delle ordinarie dinamiche del confronto sindacale.

San Marino 11 Gennaio 2024