San Marino. Noto negoziante di Città consegna la spesa a Serravalle. L’anziana cliente sviene e cadendogli addosso si procura la rottura del femore

Durante la consegna della spesa, un noto negoziante del centro storico di Città si trova nella zona di Serravalle a portare gli acquisti a una famiglia che considera non solo clienti, ma veri e propri amici come scrive in un post su Facebook. Durante questa consegna apparentemente ordinaria, si verifica un evento inaspettato.

La scena si svolge quando la signora anziana, solita ad aprire la porta per accogliere il negoziante, improvvisamente perde conoscenza e cade in avanti, investendo il malcapitato negoziante. La situazione è complicata dal fatto che il negoziante ha le mani occupate dai sacchi della spesa, rendendo difficile mitigare l’impatto della caduta. Dopo aver posato rapidamente la spesa per terra, il negoziante si affretta ad aiutare la donna a riprendere i sensi, ma si rende conto che qualcosa non va.

La signora anziana una volta ripresasi fa fatica a muovere una delle gambe. Questa scoperta solleva preoccupazioni immediate e indica che l’incidente potrebbe avere conseguenze più gravi di quanto inizialmente previsto. Di conseguenza, il negoziante non perde tempo e avverte sia il marito della cliente che i servizi di soccorso, richiedendo il loro intervento tempestivo.

Pochi minuti dopo, giungono sul posto sia i soccorsi medici che le guardie di Rocca, pronte ad affrontare la situazione e fornire assistenza adeguata. La signora viene trasportata in ospedale per ulteriori controlli, i quali rivelano una rottura del femore come risultato dell’incidente.