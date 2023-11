San Marino. Nott’Arte – 10° edizione: 10 – 11 – 12 novembre 2023

Nott’Arte è un evento nato nell’anno 2008 con la finalità di rappresentare l’arte in ogni sua forma, dal teatro all’arte figurativa, dalla danza all’arte audiovisiva.

Nelle nove edizioni di Nott’Arte sono state esposte oltre 500 opere con la partecipazione di 350 artisti provenienti dalla Repubblica di San Marino, dall’Italia e dalla Francia.

Nott’Arte ha avuto il privilegio di poter ospitare opere e artisti che nel susseguirsi delle edizioni hanno acquisito valore sia economico che artistico, grazie al riconoscimento di eccellenza che l’evento con gli anni ha ricevuto da critici del settore.

Durante le nove edizioni, che si sono svolte dal 2008 al 2017, l’evento è stato visitato da oltre 20.000 persone consolidandosi come evento artistico della Repubblica di San Marino.

Nott’Arte si presenta per la decima edizione in una versione diversa, con la volontà di aggiornarsi e modificarsi, perché l’arte per sua natura è ricerca di espressione e cambiamento.

Attraverso il progetto “ART IN THE CITY” Nott’Arte, vuole creare all’interno del Teatro Titano di Città di San Marino un luogo di esposizione degli artisti invitati. Utilizzando spazi all’aperto e luoghi al chiuso si creerà un percorso intimo e magico che permetterà al visitatore di condividere e partecipare attivamente alla mostra rappresentata.

L’evento è sostenuto e patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo. Il Segretario Federico Pedini Amati dichiara: “Nott’Arte ha rappresentato per anni un punto di riferimento degli eventi di espressione artistica nel nostro territorio. Numerosi artisti hanno intrapreso un percorso

internazionale dopo essere passati dai cartelloni di Nott’Arte e anche quest’anno la proposta è di primo livello. Finalmente riportiamo in vita questo evento, onorati di patrocinarlo”.

Nott’Arte si svolgerà il 10 – 11 – 12 novembre 2023

L’ingresso per gli spettacoli e le mostre è libero

Programma di Nott’Arte

Artisti in esposizione sono Marco Tentoni, Giovanni Giulianelli, Gisella Battistini, Laura D’Addezio, Eleonora Mazza, Furiano Cesari, Giorgio Stefanelli, Lucia Lupan (Mutoid), Erika Muccioli, Monica Fardin. Le esposizioni saranno aperte dalle ore 16

Performance (Teatro Titano)

Venerdì 10 Novembre 2023

? Ore 18.30 Vernissage di apertura evento

? Ore 21.00 Gianni Bardi (Teatro)

? Ore 22.30 Drink time musicale

Sabato 11 Novembre 2023

? Ore 18.00 Aperitivo con gli artisti

? Ore 21.00 Miscellanea Beat in concerto

? Ore 22.30 Drink time musicale

Domenica 12 novembre 2023

? Ore 18.00 Viento del sur (Flamenco)

? Ore 20.00 Aperitivo artistico

? Ore 21.30 Chiusura di Nott’Arte

