San Marino. Nuoto pinnato, domenica il settimo Trofeo Titano

Domenica 12 novembre torna il Trofeo Titano organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee, giunto alla settima edizione. Alla piscina del Multieventi Sport Domus sono attese 12 squadre per un totale di circa 200 atleti partecipanti, la Domus San Marino parteciperà con 30 iscritti partendo dagli Esordienti fino ai Senior. La gara, che apre il calendario del circuito italiano, sarà l’occasione per presentare il nuovo tecnico della Domus Fabio Donati, ex atleta con un’esperienza di oltre 10 anni da agonista. C.O.N.S.