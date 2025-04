San Marino. Nuoto pinnato: il campione Marco Orsi ospite della Federazione per uno stage agli atleti

Stage prestigioso per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, che ha ospitato a San Marino il plurimedagliato nuotatore Marco Orsi, che nella sua illustre carriera ha anche partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012 e ha collezionato oltre 100 medaglie tra vasca corta e vasca corta.

Orsi è stato ospite per una lezione teorica e pratica ai giovani atleti della Fsas, svolta prima nelle sale del Comitato e poi seguiti direttamente in piscina sotto gli attenti occhi dell’atleta italiano.

“Abbiamo lavorato a questo incontro da mesi – spiega il presidente federale Leonardo Sansovini -. Orsi si è reso veramente molto disponibile, spiegando a lezione attraverso i video dove i ragazzi poter migliorare la loro prestazione e poi è sceso in acqua insieme a loro. Per tutti loro è stata una piacevole sorpresa e vedere un atleta del suo calibro gli è servito come carica per affrontare i prossimi impegni”.

Durante la lezione è avvenuta anche la visita ufficiale del nuovo presidente del Cons, Christian Forcellini, che ha seguito gli atleti del nuoto pinnato a bordo vasca.