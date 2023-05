San Marino. Nuoto pinnato: primo podio ai campionati italiani con Elisabetta Cortini

Il 20 maggio 2023 sarà una data che rimarrà impressa negli archivi della Federazione Sammarinese Attività Subacquee per molto tempo.

Ai campionati italiani estivi esordienti di nuoto pinnato svolti a Lignano Sabbiadoro sono arrivate due storiche medaglie grazie a Elisabetta Cortini, che nei 50 e 100m pinne si porta a casa la medaglia di bronzo e migliora di 2” il proprio tempo personale.

Maria Kirsten Ronci chiude al sesto posto nei 50m pinne, mentre nel 100m arriva 10° complice un problema tecnico legato all’attrezzatura. 12° Valentina De Palma, che si riscatta nei 100m chiudendo al 9° posto.

Enorme la soddisfazione per il tecnico Anna Ballarini e anche per il presidente federale Leonardo Sansovini, che commenta: “Siamo orgogliosi di essere saliti per la prima volta a podio in un campionato italiano, è sicuramente una bella soddisfazione per noi e per tutte le atlete che hanno gareggiato. Ci auguriamo che questo risultato possa gettare le basi per un futuro sempre più competitivo”. CONS