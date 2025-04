San Marino. Nuovi diritti di pratica in vigore dal 1° aprile 2024 

Dal 1° aprile 2024 sono in vigore i nuovi diritti di pratica definiti dall’Ordinanza n. 3 del 12 marzo 2024 – III Ordinanza relativa ai diritti di pratica nel Settore Pubblico Allargato.

I diritti di pratica si applicano in relazione ai provvedimenti e procedimenti amministrativi, al rilascio di documenti che implicano attività di ricerca, acquisizione o elaborazione da parte dell’ufficio, dell’ente o dell’organo pubblico emittente, e all’espletamento di altre attività amministrative. I diritti di pratica variano in base al tipo di procedimento e attività cui si riferiscono e a seconda che i documenti siano presentati o rilasciati in forma elettronica o analogica. Si evidenzia che, le domande e richieste volte all’avvio di un procedimento amministrativo su istanza di parte, in relazione al quale non sia stabilito uno specifico diritto di pratica, sono assoggettate al diritto di 15,00 euro, sia se presentate in forma elettronica, sia analogica.

Le modalità di pagamento sono diverse e possono variare in base alle disposizioni del singolo Ufficio. Il pagamento può avvenire in contanti o a mezzo POS direttamente presso gli uffici preposti, con le marche da bollo per gli importi pari a 15,00 e 20,00 euro o relativi multipli, mediante bonifico bancario, oppure online attraverso l’apposito servizio “Pagamento tributi” nella sezione “Servizi online” del sito www.gov.sm.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla consultazione dell’Ordinanza n. 3 del 12 marzo 2024 – III Ordinanza relativa ai diritti di pratica nel Settore Pubblico Allargato sul sito www.gov.sm nella sezione “Circolari e Ordinanze”, sottosezione “Altre ordinanze”.

San Marino, 03 aprile 2024