San Marino. Nuovo appuntamento con Mementi – Mercoledì d’Autore: mercoledì 28 maggio ore 18:30, Alessandro Cecchi Paone presenta “Raimondo di Sangro di Sansevero. Dialogo sull’immortalità”. Sala Rubino – Giochi del Titano

Nella suggestiva cornice della Sala Rubino, avremo l’onore di ospitare Alessandro Cecchi Paone – giornalista, divulgatore, autore – che ci condurrà in un viaggio affascinante tra scienza, mistero e spiritualità, presentando il suo libro “Raimondo di Sangro di Sansevero. Dialogo sull’immortalità” Armando De Nigris Editore.

Un incontro per riflettere, per emozionarsi, per sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Vi aspettiamo con mente aperta e cuore curioso.