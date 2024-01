San Marino. Nuovo Decreto Delegato. Dimezzate le sanzioni per eccesso di velocità lievi (autovelox) e sospensione patente per uso del cellulare

Attraverso il decreto di quest’oggi San Marino ha varato attraverso il decreto delegato n.005/2024 una serie di cambiamenti importanti al proprio codice della strada, segnando un momento decisivo nella regolamentazione del traffico e nella sicurezza stradale. Queste modifiche rappresentano un tentativo di bilanciare la sicurezza con misure punitive più eque, soprattutto dopo le polemiche sugli autovelox

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la riduzione delle sanzioni per lievi eccessi di velocità. Con questa mossa, San Marino sembra allinearsi a una tendenza emergente in Europa che mira a trattare in modo più equo le infrazioni minori. Vi un riconoscimento del fatto che piccoli eccessi di velocità possono talvolta essere involontari e non sempre indicativi di comportamenti di guida irresponsabili, come per gli autovelox ad esempio.

In un contrasto marcato con l’atteggiamento più morbido verso le infrazioni di velocità minori, il Congresso di Stato introduce una regola severa contro l’uso del telefono cellulare alla guida senza dispositivi hands-free. Chi viene sorpreso a violare questa regola rischia ora la sospensione della patente. Questa misura evidenzia la crescente preoccupazione per i pericoli della distrazione alla guida, specialmente in relazione all’uso crescente degli smartphone.

Un altro cambiamento di rilievo è la depenalizzazione della guida senza assicurazione e con l’introduzione di pesanti, per questa infrazione, sanzioni finanziarie che possono arrivare fino a 2.000 euro, con la possibilità di confisca del veicolo. Questa misura sembra mirare a scoraggiare la guida senza assicurazione pur evitando le conseguenze a lungo termine di un reato penale.