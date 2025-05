San Marino. Nuovo incontro tra medici ISS e Segretario di Stato Canti: focus su riforma previdenziale e sanità di eccellenza

Un nuovo tavolo di confronto si è aperto questa mattina tra i medici dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) e il Segretario di Stato con delega alla previdenza, Stefano Canti. La delegazione ISS, composta dal Dr. Agostino Ceccarini, dalla D.ssa Alessandra Zammoni e dal Dr. Nicola Amelio, ha incontrato Canti insieme al direttore delle attività sanitarie e socio-sanitarie, Dr. Francesco Sgarbi, e a una rappresentanza di funzionari dell’istituto.

Al centro del dialogo, definito dalle parti “aperto e costruttivo”, temi di primaria importanza per il futuro della sanità sammarinese: il ruolo dei medici liberi professionisti, le difficoltà nel reperire personale medico straniero in un panorama europeo segnato da una cronica carenza di professionisti, e soprattutto la riforma previdenziale. Quest’ultima, come sottolineato dal Segretario di Stato Canti, rappresenta una leva strategica per attrarre giovani medici – sammarinesi e non – offrendo loro opportunità di crescita professionale direttamente sul Titano. L’obiettivo? Garantire una sanità di eccellenza per i cittadini, anche in prospettiva futura.

La delegazione dei medici ISS non ha nascosto la propria soddisfazione per l’incontro, lodando l’approccio diretto del Segretario di Stato e del comitato di direzione. “Un clima di collaborazione come questo è la chiave per raggiungere risultati concreti e positivi”, hanno dichiarato, auspicando che il dialogo prosegua con lo stesso spirito costruttivo.