San Marino. Nuovo record nazionale dei 200 rana per Giacomo Casadei ai Mondiali a Budapest

Ottima prova di Giacomo Casadei ai Campionati del Mondo di nuoto in vasca corta in svolgimento a Budapest. Il nuotatore biancazzurro, accompagnato dal direttore tecnico Luca Corsetti, ha esordito mercoledì nelle batterie dei 100 rana e oggi è tornato in acqua per i 200 rana.

Nella gara d’esordio Casadei era riuscito a ritoccare il record nazionale di specialità, ma è stato squalificato per un errore all’arrivo.

Oggi, sulla doppia distanza, ha confermato quanto id buono aveva fatto vedere mercoledì, realizzando il nuovo record sammarinese con il tempo 2.11.91.

“Questi Campionati del Mondo – il commento di Corsetti – ci confermano di aver ritrovato un atleta, Giacomo Casadei, che la passata stagione, a causa di varie vicissitudini, non era stato performante. A Budapest è riuscito a migliorare il suo record nazionale nei 200 rana e, se non fosse incappato in una ingenuità costatagli la squalifica, l’avrebbe ottenuto anche nei 100. Questi risultati confermano che siamo sulla strada giusta e sono di buon auspicio per il culmine della stagione che coinciderà con i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, nel mese di maggio”.

Ai Campionati del Mondo non ha preso parte Loris Bianchi a causa di un problema fisico. A Budapest era presente anche il presidente federale Marco Rossini che ha preso parte all’assemblea della World Acquatics.