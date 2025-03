San Marino. OFF LIMITS PER SBARBATELLI E MATUSA? … di Paolo Forcellini

Lo storico Partito Socialista Sammarinese, quello del garofano fondato nel 1892 a Cailungo sotto una quercia tanto per intenderci, nel programma elettorale che sta minuziosamente allestendo in occasione delle prossime elezioni, che salvo imprevisti dovrebbero essere celebrate con l’arrivo delle rondini con anticipo di qualche mese, tanto per non perdere l’abitudine di questo “paese”, punta molto sulle riforme istituzionali.

Fra queste sembra ce ne sia una di un certo interesse e non di poco conto della quale se ne sentiva la necessità, cioè il limite di età per poter ricoprire l’alta carica di Capitano Reggente, oppure aver fatto almeno una legislatura in CGG, così che si possa fare una esperienza ed un percorso senza passare direttamente dai banchi scolastici alla “Suprema Magistratura”.

Per renderla più completa sarebbe bene che tale riforma oltre che già prevedere un limite di età per potersi candidare a consigliere della repubblica, ne preveda anche uno, perché no? Al di là del quale si perde il diritto a candidarsi per raggiunti limiti di età.

Una proposta che potrebbe trovare consenso anche presso le altre forze politiche, ma certamente e soprattutto quello di una stragrande maggioranza della popolazione che gradirebbe un parlamento senza tanti “sbarbatelli”, con poca esperienza politica e senza tanti matusalemme che ne hanno sin troppa!

LO STRADONE – Paolo Forcellini