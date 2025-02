San Marino. Oggi in visita a Palazzo Begni una Delegazione diplomatica britannica guidata dall’Ambasciatore del Regno Unito e Irlanda del Nord a San Marino, Lord Llewellyn of Steep OBE

È stata accolta oggi a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, una Delegazione diplomatica britannica guidata dall’Ambasciatore del Regno Unito e Irlanda del Nord a San Marino, Lord Llewellyn of Steep OBE.

La visita odierna si colloca nell’ambito del primo dialogo bilaterale tra San Marino e Regno Unito, in attuazione del Memorandum of Understanding sottoscritto tra i due Paesi nel 2021 e relativo alla collaborazione in vari settori di cooperazione bilaterale e challenges comuni.

Il colloquio bilaterale tra il Segretario di Stato Luca Beccari l’Ambasciatore Lord Llewellyn of Steep OBE, alla presenza anche dell’Ambasciatore di San Marino in Regno Unito, Dario Galassi, è stato infatti preceduto dall’incontro di un tavolo tecnico composto dalle rispettive Delegazioni diplomatiche britanniche e sammarinesi. Sono stati dunque approfonditi i temi legati all’attualità politica nazionale ed internazionale dei due Paesi ed è stata altresì l’occasione per condividere le reciproche esperienze messe in atto per affrontare le sfide globali comuni.