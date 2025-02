San Marino. Olimpiadi, Atletica leggera. Alessandra Gasparelli raggiante: «Tutto fantastico, pensavo di poter passare la prima batteria ma non al record davanti a 80mila persone»

PARIGI (2 agosto 2024) – Si è ritagliata un posto nella storia Alessandra Gasparelli, la prima atleta in 16 partecipazioni alle Olimpiadi a superare una batteria di qualificazioni alle Olimpiadi stabilendo al contempo il record nazionale. È successo questa mattina (venerdì 2 agosto) allo Stade de France dove ha superato brillantemente la prima gara, classificandosi al 2° posto nella propria batteria con il tempo di 11.62, poi si è migliorata ottenendo 11.54, nuovo primato sammarinese e personale che le ha valso la 7a posizione nella batteria del 1° round contro avversarie dal ranking mondiale e dai tempi personali superiori.

La diciannovenne, festeggiata dai vertici del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese con in testa il presidente Gian Primo Giardi e da quanti hanno seguito le due performance a distanza di poco più di un’ora e mezza l’una dall’altra, è raggiante: «È stato tutto fantastico. Sapevo di essermi preparata al meglio e che passare la prima batteria poteva essere un risultato alla mia portata. Ma al record nazionale e primato personale, davanti a 80mila persone in quel contesto, non ci pensavo. Sono davvero orgogliosa di me».

Il tecnico Dan Mitirica, che ha seguito il crescendo di Gasparelli, raccoglie i frutti di una buona semina: «Avevamo l’obiettivo di qualificarci e di battere il personale. Sono soddisfatto del risultato che è stato ottenuto. Alessandra ha voglia di migliorarsi e di competere al massimo livello. Queste sono esperienze fondamentali per la crescita dell’atleta, perché si confronta con dei professionisti e si rende conto di cosa sia competere a questi livelli. Torniamo a casa molto soddisfatti della prestazione».