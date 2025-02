San Marino. Olimpiadi, Myles Amine Mularoni affronterà l’ucraino Vasyl Mykhailov

Tutto è pronto all’Arena Champ de Mars nella capitale francese per le gare di lotta che vedranno protagonista Myles Amine Mularoni, atteso sul tatami dalle ore 11 di domani (giovedì 8 agosto) quando cominceranno le sfide degli ottavi di finale nelle varie categorie. Il lottatore biancazzurro, medaglia di bronzo a Tokyo nel 2021 nella categoria -86kg, affronterà per gli ottavi di finale il ventinovenne ucraino Vasyl Mykhailov, 175 centimetri, numero 26 del ranking mondiale. Ha rappresentato l’Ucraina ai Giochi Olimpici in Giappone nel 2021, con l’eliminazione agli ottavi contro l’azero Turan Bayramov. Si è laureato campione continentale agli Europei di Zagabria nel 2023. Ai Mondiali di Belgrado 2023 ha vinto il bronzo nella categoria -79kg. Il vincitore affronterà il vincente dell’altra sfida tra il ventiseienne azero Osman Nurmagomedov e il trentunenne Baasanjargal Byambasuren della Mongolia, ricordando che è previsto anche un meccanismo di ripescaggio.

Il ventisettenne sammarinese che vive a Detroit negli Stati Uniti cerca, da numero 4 del ranking, una medaglia ripensando all’impresa di Tokyo quando condivise il podio con il campione David Morris Taylor (Stati Uniti, stavolta non ci sarà), Hassan Yazdani (Iran) e Artur Najfonov (Roc, delegazione russa).

«Ci siamo confrontati con lo staff tecnico ed è un tabellone che il nostro Myles – ha detto il presidente del CONS, Gian Primo Giardi – può affrontare al meglio delle proprie potenzialità per poter competere ai massimi livelli, nella consapevolezza che a una Olimpiade partecipano i più forti e quotati. Lui vuole dare tutto se stesso e noi saremo al suo fianco per vivere quest’altra pagina di sport».

Il tecnico Sergey Beloglazov ha curato ogni particolare per portarlo al massimo della condizione fisico-atletica attraverso un programma intenso di allenamenti. Lo stesso Amine Mularoni ha confidato di presentarsi a questo nuovo appuntamento con la storia avendo fatto tesoro di tutte le esperienze che lo hanno portato ad affinare la tecnica e la gestione dei match. La maturità e la consapevolezza sono le qualità in più che il ragazzo intende mettere sul tatami per confrontarsi con i migliori atleti del mondo della disciplina.

La gara di Myles Amine Mularoni potrà essere seguita in diretta a Maison San Marino, allestita al secondo piano di Giorgia Boutique per la collaborazione tra il fornitore ufficiale delle divise biancazzurre e il Comitato Olimpico.

PHOTO ©EVOLVENCY