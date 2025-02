San Marino. Olimpiadi, Myles Amine Mularoni quarto. Il bronzo va al greco Dauren Kurugliev

Myles Amine Mularoni non è riuscito a confermare la medaglia di bronzo conquistata a Tokyo. Il ventisettenne lottatore sammarinese ha perso 5-4 la tiratissima finale per il podio contro il trentaduenne Dauren Kurugliev nella lotta categoria 86kg ai Giochi della XXXIII Olimpiade. All’Arena Champ de Mars Amine Mularoni è sceso in tuta biancazzurra sul tatami alle 20.30 per l’undicesimo match della serie di finali. Quasi a metà match l’avversario si è portato sul 2-0 e nella seconda parte subito sul 4-0. Poi nel finale convulso la rimonta fino al 4-4 a tre secondi dalla fine. Ma nella stessa azione del match è arrivato anche il punto del successo di Kurugliev assegnato dopo il challenge richiesto dall’angolo del sammarinese per la verifica del tocco a terra del ginocchio che avrebbe dato due punti e la vittoria a Myles.

Lo sfidante Kurugliev, originario del Daghestan, Repubblica della Federazione Russa, è arrivato al match per il bronzo dopo aver superato ai ripescaggi per 10-0 l’australiano Jayden Lawrence, ricordando la medaglia d’oro agli Europei di Zagabria 2023 battendo in finale Amine Mularoni per 3-1.

L’avventura olimpica di Myles era partita molto bene con il successo negli ottavi di finale sul ventinovenne ucraino Vasyl Mykhailov per 7-4 senza problemi. Si è poi ripetuto nei quarti contro il ventiseienne azero Osman Nurmagomedov per 16-14 dopo una sfida molta intensa e combattuta fino al suono della sirena. Disco rosso nella semifinale con il ventinovenne iraniano Hassan Yazdanicharati per 7-1, dopo il vantaggio iniziale del sammarinese. Fino all’epilogo per il podio che ha premiato Kurugliev dopo una battaglia.

L’altra medaglia di bronzo è andata allo statunitense Aaron Marquel Brooks che ha superato 5-0 l’uzbeco Javrail Shapiev.

Medaglia d’oro al bulgaro Magomed Eldarovitch Ramazanov che ha vinto 7-1 contro l’iraniano Hassan Yazdanicharati.