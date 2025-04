San Marino, Olimpus pigliatutto ai CDS giovanili: 14 titoli nazionali e due nuovi record

È stata una vera e propria festa dell’atletica quella andata in scena sabato 5 aprile a San Marino in occasione dei Campionati Sammarinesi di Società Giovanili, organizzati dall’Olimpus in collaborazione con la Federazione Sammarinese di Atletica Leggera. Oltre 500 atleti si sono sfidati sulla pista del San Marino Stadium, tra gare giovanili valide per l’assegnazione dei titoli individuali di Campione Sammarinese e competizioni assolute di contorno.

Protagonista indiscussa della giornata è stata la società Olimpus, capace di conquistare 14 titoli giovanili e mettere a segno ben due nuovi record nazionali, confermandosi tra le realtà sportive più solide e competitive del panorama sammarinese.

I RISULTATI GIOVANILI – 14 TITOLI PER OLIMPUS

Record nazionali giovanili:

Sthephane Maroncelli nei 60 metri ragazzi: 8.31

Staffetta 4×100 cadetti (Federico De Gregorio, Rodolfo Fagnini, Marcello De Luca, Roberto De Luca): 47.76

Altri titoli e risultati individuali:

Cristian Burgal – Peso ragazzi: bronzo con 9.71

Annalisa Martelli – 60m ragazze: 8.73

Chantal Mularoni – 1000m ragazze: 4:10.78

Martina Galvagni – Salto in alto ragazze: 1.38

Marcello De Luca – 100hs cadetti: 15.60

Roberto De Luca – Salto in alto cadetti: 1.58

Rodolfo Fagnini – 300m cadetti: 40.49

Federico De Gregorio – Giavellotto cadetti: 30.23

Giulio Ceccoli – 1000m cadetti: 2:57.99 (ottimo anche il secondo posto di Elia Casadei in 2:53.51)

Ilaria Zannoni – 300m cadette: 51.23

Yasmin Karoui – Salto con l’asta: 2.00

Diletta Dimilta – 1000m: 3:23.66

GARE ASSOLUTE – RECORD U20 E STAFFETTE DA SHOW

La giornata si è arricchita anche di numerose gare assolute, dove gli atleti Olimpus hanno ben figurato. Spiccano:

Staffetta 4×100 femminile : vittoria per Olimpus (Selva A., Sammarini G., Bordonaro D., Guidi R.) in 51.48

Staffetta 4×100 maschile : 2° posto Olimpus (Grossi S., Davosi D., Carattoni M., Tagliaferri V.): 44.11 3° posto Olimpus (Mini R., Gulini G., Francini M., Fabbri A.): 44.32 , nuovo record nazionale U20

Salto con l’asta: vittoria per Martina Muraccini con 3.30, buon risultato anche per Chiara Marziali con 2.20

Salto triplo : vittoria per Greta San Marini con 11.33 , bronzo per Anita Selva con 9.06

Lancio del giavellotto : Diego Garnaroli chiude con 39.05

Staffetta 4×400 : Vittoria della Nazionale RSM (Gulini G., Benvenuti P., Ercolani A., Gasperoni A.): 3:21.77 Secondo posto per Olimpus (Tagliaferri V., Francini M., Davosi D., Fabbri A.): 3:32.26



PROSSIMO APPUNTAMENTO

La stagione proseguirà sabato 12 aprile, ancora a San Marino, con il Meeting di apertura assoluto 2025: un’altra occasione per ammirare in pista i migliori talenti dell’atletica sammarinese.