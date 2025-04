San Marino. Oltre 5.000 partecipanti al concorso “Vinci il tuo stile, Vivi San Marino”

-Inaugurato il nuovo store Salewa

-Partiti i saldi. Negozi aperti tutti i giorni fino alle 21:00

San Marino, 5 luglio 2024 – San Marino, 4 luglio 2024 – Sono stati estratti lunedì 1° luglio, in concomitanza con l’avvio dei saldi, i fortunati vincitori del concorso “Vinci il tuo stile, vivi San Marino”, organizzato da San Marino Outlet Experience in collaborazione con Visit San Marino. Sono stati oltre 5.000 i partecipanti che, dal 1° al 30 giugno, hanno compilato il form per concorrere all’estrazione di shopping vouchers utilizzabili presso le boutiques e i ristoranti dell’outlet, esperienze esclusive alla scoperta delle eccellenze e delle bellezze della Repubblica e di una bici elettrica unisex in lega di alluminio, firmata Scot.

Il concorso ha rafforzato la proficua collaborazione tra San Marino Outlet Experience e il territorio, che ha l’obiettivo di offrire al visitatore un’esperienza sempre più integrata e completa.

INAUGURATO IL NUOVO STORE SALEWA

Un nuovo prestigioso marchio si aggiunge agli oltre 50 negozi presenti a San Marino Outlet Experience. In questi giorni ha inaugurato il proprio store Salewa, tra i più importanti brand europei specializzati in prodotti per lo sport in montagna, l’alpinismo e le esperienze outdoor.

PROSEGUONO I SALDI: NEGOZI APERTI FINO ALLE 21:00

Si sono avviati lunedì 1° Luglio i saldi estivi, con sconti fino al 70 per cento dal prezzo outlet. Fino al 31 luglio è prevista una promozione speciale per tutti i clienti: per ogni spesa minima cumulativa di 100€ nelle boutiques di San Marino Outlet Experience, si potrà ricevere un voucher dal valore di 15€ spendibile dal lunedì al venerdì presso il ristorante Aperouge. Il buono potrà essere richiesto all’Info Office presentando lo scontrino maggiore di 100 euro, oppure più scontrini cumulativi emessi nello stesso giorno.

Dal 1° luglio è entrato in vigore anche l’orario estivo, con l’apertura dei negozi prolungata fino alle 21:00.