San Marino. “Oltre l’orizzonte”, un francobollo per il Convegno di Cassa di Risparmio di San Marino sulle piccole e medie banche

SAN MARINO (23 ottobre 2023) – Il 24 ed il 25 novembre 2023 la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ospiterà un prestigioso convegno bancario dal tema “Oltre l’orizzonte: sfide attuali e futuri possibili per le piccole medie banche italiane”. Il titolo ispira l’immagine con la quale Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica ha realizzato un francobollo del valore di 1,25 euro che verrà tirato in 20.004 serie da 12 francobolli. La linea dell’orizzonte del bozzetto realizzato da “Esploratori dello Spazio” traduce la volontà di cogliere ciò che gli occhi non possono vedere, spinge l’uomo a superare i propri limiti e innesca l’infinito desiderio di conoscenza. Le risposte ad ogni domanda si placano nella forma esagonale al centro del francobollo, sintesi perfetta di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, che traccia la strada per cogliere ogni opportunità.

Caratteristiche tecniche:

Data di emissione: 24 ottobre 2023

Valori: n.1 valore da euro 1,25 in fogli da 12 francobolli

Tiratura: 20.004 serie

Stampa: offset, quattro Pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Bozzettista: Esploratori dello Spazio

Poste San Marino