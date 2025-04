San Marino. “Opera al Bianco”: mostra fotografica al Museo di Stato. Inaugurazione Giovedi 20 giugno alle ore 17.30

Giovedi 20 giugno alle ore 17.30 presso il Museo di Stato della Repubblica di San Marino, si inaugura la mostra fotografica tratta dal libro di Tonino Mosconi San Marino, Opera al Bianco

Un libro e una mostra per vivere le magiche atmosfere della neve e dell’inverno fra torri e sentieri, chiese castelli e vicoli del centro storico di San Marino, Il fascino senza tempo della fotografia in bianco e nero per un affascinante viaggio in un luogo dalle suggestioni senza tempo.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino all’8 settembre prossimo. Il libro/catalogo della mostra sarà in vendita al museo.