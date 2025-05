San Marino orgogliosa: Isaac Del Toro, il “Torito” che risiede e si allena sulle strade del Titano, conquista la Maglia Rosa al Giro d’Italia

San Marino e la Romagna esultano per Isaac Del Toro, il giovane talento messicano che da circa sette anni ha scelto la Repubblica di San Marino come casa e palestra naturale. Le strade del Titano, della Valmarecchia e della Valconca sono il suo terreno d’allenamento quotidiano, e oggi Isaac è al comando del Giro d’Italia 2025 con la prestigiosa Maglia Rosa sulle spalle.

Nato a Ensenada, in Baja California, Del Toro ha lasciato il Messico da adolescente per inseguire il sogno del ciclismo professionistico, trovando nel microstato sammarinese e nelle colline romagnole l’ambiente ideale per crescere e migliorare.

Chiamato affettuosamente “El Torito”, Isaac ha conquistato il secondo posto nella nona tappa, da Gubbio a Siena, superato solo in volata dal campione Wout Van Aert. Quel piazzamento gli è però valso il primato nella classifica generale, un risultato storico che fa battere forte il cuore di tutto il territorio.

Del Toro non è solo un corridore: è ormai un simbolo per San Marino, un atleta che corre con la passione e l’orgoglio di chi sente queste strade come proprie. Per questo la Repubblica, la Romagna e tutti gli appassionati di ciclismo si uniscono nel tifo: «Forza Isaac, il Titano è con te!»