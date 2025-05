San Marino. Osla: soddisfazione per l’affluenza turistica di primavera

L’Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (OSLA) esprime viva soddisfazione per l’importante afflusso turistico registrato a San Marino nelle recenti festività di primavera, da Pasqua al ponte del 25 aprile fino al 1° maggio. I dati osservati sul territorio – parcheggi pieni, lunghe code sulla superstrada e un afflusso costante di visitatori nel centro storico – confermano che il comparto turistico continua a rappresentare un asset strategico per il sistema economico del Paese. Complice anche il bel tempo, questi segnali positivi premiano l’impegno degli operatori economici, delle strutture ricettive e commerciali, e di chi lavora quotidianamente per offrire accoglienza e servizi di qualità. OSLA sottolinea tuttavia come ci siano ancora margini di miglioramento, in particolare sul fronte della destagionalizzazione dei flussi turistici e della durata media della permanenza. Investire in esperienze strutturate, eventi mirati e una promozione turistica coordinata e continuativa può rendere San Marino sempre più attrattiva e competitiva, anche al di fuori dei periodi di alta stagione. L’associazione rinnova la disponibilità a collaborare con le istituzioni e gli operatori del settore per consolidare e sviluppare ulteriormente un turismo sostenibile, moderno e capace di generare valore duraturo per l’intero sistema Paese.

