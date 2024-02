San Marino. Ospedale di Stato: chiusura temporanea accesso “scala E” per lavori di manutenzione

Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 novembre, verranno eseguiti dei lavori di manutenzione della porta esterna di ingresso all’Ospedale di Stato nella Scala “E” e di quella interna che consente di salire agli uffici amministrativi.

Tale ingresso, utilizzato anche come accesso per le persone con disabilità, sarà quindi temporaneamente chiuso per consentire i lavori di manutenzione e sostituzione delle due porte.

In tali due giornate, pertanto, per accedere alla struttura ospedaliera sarà necessario utilizzare gli altri ingressi, in particolare, per le persone con disabilità, si potrà utilizzare l’accesso al piano terra a sinistra di quello principale.

ISS