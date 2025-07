San Marino ospita la Heritage Run: sport e valori universali di rispetto, pace e uguaglianza

San Marino si prepara a vivere un evento sportivo speciale nel cuore della città: domenica 6 luglio si svolgerà la “San Marino Heritage Run”, una manifestazione podistica che si inserisce nel programma delle celebrazioni UNESCO e che promuove valori universali come rispetto, pace e uguaglianza attraverso la pratica dello sport.

L’appuntamento è nel suggestivo centro storico della Repubblica, con partenza e arrivo in Piazza della Libertà, simbolo di libertà e identità sammarinese. La manifestazione è organizzata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili, e rappresenta un’occasione preziosa per vivere lo sport come veicolo di inclusione e coesione sociale.

Il programma della giornata prevede il ritiro dei pettorali e il raduno dei partecipanti dalle ore 17:30 alle 18:30 presso l’area ospitalità allestita in Piazza della Libertà. Alle 18:30 sono in programma le gare giovanili e Special Olympics su un percorso di 300 metri, dedicate a bambini e persone con disabilità.

La partenza ufficiale della San Marino Heritage Run, corsa su strada di 8 km, è prevista per le 19:00. Inoltre, saranno disponibili percorsi di 4 km per bambini e persone con disabilità, tra cui una camminata e una Nordic Walking, che consentiranno di partecipare attivamente a un evento pensato per tutti.

Tutti i partecipanti avranno un tempo massimo di un’ora per completare la gara, con arrivo previsto sempre in Piazza della Libertà, dove si terranno anche le premiazioni.

L’iscrizione alla manifestazione è gratuita e, come ulteriore gesto di partecipazione, a tutti gli iscritti sarà consegnata una t-shirt ufficiale della manifestazione. La Segreteria di Stato sottolinea che l’evento è un’opportunità unica per vivere un’esperienza sportiva nel cuore di San Marino, promuovendo i valori più alti dello sport.

Questo evento conferma l’impegno della Repubblica di San Marino nel valorizzare non solo il patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche quello umano e sociale, attraverso iniziative che uniscono la comunità e celebrano l’inclusione e la solidarietà.