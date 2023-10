San Marino. Otello circus Teatro della Ribalta di Antonio Viganò. Giovedì 26 ottobre ore 21 e venerdì 27 ottobre ore 10 al Teatro Nuovo di Dogana

Martedì 24 ottobre ore 21:30 (Teatro Il Lavatoio Cantiere Poetico per Santarcangelo (RN) e Giovedì 26 ottobre ore 21 e venerdì 27 ottobre ore 10 (San Marino Teatro Nuovo di Dogana)

OTELLO CIRCUS

Un’opera lirico-teatrale ispirata alle opere di Giuseppe Verdi e William Shakespeare ambientata in un vecchio Circo dove tutto sembra appassito ed Otello è costretto a rappresentare la sua personale tragedia. E’ la sua condanna, la pena che deve scontare per il suo gesto efferato ed omicida. Su quella pista gli fanno compagnia gli altri personaggi dell’Opera di Verdi e Shakespeare: Cassio, Jago, Roderigo ed Emilia che si spartiscono le varie attività e mestieri del Circo. L’acrobata, il lanciatore di coltelli, l’equilibrista, l’inserviente, il domatore. Ogni giorno, da anni, più volte al giorno, quella tragedia della gelosia si ripete e gli interpreti, oramai diventati personaggi consumati, deboli e fragili, sono incapaci di fermare quel circo dei sentimenti umani che porta alla tragedia. In quel Circo, girano invisibili i fantasmi delle vittime di femminicidio, per cercare, invano, di interrompere quella giostra e per ricordare, a chi guarda, che “l’amore” che uccide è contro natura.

Comunicato Stampa