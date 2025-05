San Marino. Ottimi risultati per i giovani atleti Olimpus

Domenica 7 aprile a Sant’Arcangelo si è svolta la prima gare all’aperto per i giovani portacolori Olimpus, nel Tetrathlon ragazzi (60m-600m-lungo-e peso) 1 assoluto per Rodolfo Fagnini, buona anche le prove di Denis Moroni, Alessandro Ceccoli, Marvin Ronald Gatti, Stephane Maroncelli e Simone Brizi, Tetrathlon ragazze vittoria per Annalisa Martelli, buona anche le prove di Martina Galvagni e Beatrice Amici, Esathlon Cadetti (1000m-100hs-alto-lungo-disco e giavellotto), secondo posto per Rem Orvon nei 1000m 3:17.01 Diego Garnaroli 1° posto sia nel disco 20.88 e nel giavellotto 43.45, buone anche le prove Alex Capanni, Roberto De Luca, Marcello Di Cristoforo, Federico De Gregorio ed Andrea Zafferani. Pentathlon Cadette (600m-80hs-alto-lungo-giavellotto) buoni risultati per Giulia Agostini, Maria Elisa Gasperoni e Zoe Niamkei Koyè. Tetrathlon Ragazze (600m-60hs-alto-vortex) 1° posto per Lea Biordi che ha dominato quasi tutte le prove. Prossimo appuntamento con i nostri atleti sabato 13 aprile a San Marino per i Cds giovanili.