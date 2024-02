San Marino. Otto banconote da 100 euro false, sequestrate dalla Guardia di Rocca ad un cittadino italiano

“Nel pomeriggio di domenica 04 febbraio u.s., venivano poste a sequestro nr.8 banconote da 100,00 Euro false ma di elevata fattezza, a seguito della contestuale denuncia-querela per Truffa da parte di un cittadino sammarinese. Dall’immediata attività investigativa della Sezione Operativa, veniva fermato e accompagnato presso la predetta Sezione il cittadino italiano A.G. classe ’81 residente da anni in territorio, per la violazione dell’art 401 comma 2 comma (falsità in monete, valori di bollo e titoli di credito). A termine delle incombenze il soggetto veniva denunciato a piede libero e segnalato all’Autorità Giudiziaria.

L’attività è tutt’ora in corso con l’Ufficio Centrale Falso Monetario del N.C.B. Interpol di San Marino e la Banca Centrale di San Marino.

Corpo della Guardia di Rocca