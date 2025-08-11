San Marino Outlet, mercoledì 20 agosto torna “The Night Is On Fire” con Dj Molella, Alexia e Double You

Mercoledì 20 agosto, dalle 20:00 alle 23:00, San Marino Outlet Experience ospiterà l’evento The Night Is On Fire, una serata gratuita all’insegna della musica dance anni ’90 e del divertimento. Sul palco dell’Event Plaza si esibiranno Dj Molella, Alexia e Double You, accompagnati dall’apertura live dei Moka Club.

L’iniziativa, che unisce musica, shopping e spettacolo, vedrà negozi, bar e ristoranti del centro aperti fino alle 23:00, offrendo la possibilità di unire l’esperienza del divertimento con la convenienza dei “Saldi Last Call”, la nuova promozione dedicata agli ultimi sconti estivi.

Lo show proporrà un mix di musica dance accompagnata da uno spettacolo scenico di grande impatto, con luci, coriandoli, ballerini ed effetti speciali.

La serata inizierà con i Moka Club, storica band italiana che da trent’anni porta sul palco i più grandi successi dagli anni ’80 a oggi, con coreografie e intrattenimento coinvolgente.

Alle 20:30 saliranno sul palco i Double You, celebri per il loro successo mondiale Please Don’t Go e altri brani iconici degli anni ’90. Seguirà Alexia, icona dell’eurodance italiana, che presenterà i suoi brani più amati.

La chiusura sarà affidata a Dj Molella, noto produttore e volto radiofonico di Radio Deejay e Radio m2o, con un DJ set ricco di energia pronto a far ballare tutto il pubblico presente.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito. Per facilitare l’arrivo, è disponibile una navetta Rimini – San Marino, con corse ogni ora dalla Stazione ferroviaria di Rimini.

Un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna di musica, shopping e divertimento nella suggestiva cornice della più antica Repubblica del mondo, a soli 15 minuti d’auto da Rimini.