San Marino. Padel: biancazzurri a Oslo per le qualificazioni agli Europei

La Nazionale sammarinese di padel è pronta a volare ad Oslo per partecipare alle qualificazioni agli Europei, che si disputeranno in Norvegia dal 7 al 9 giugno.

Venti nazioni si giocheranno i sei posti disponibili per la fase finale che si terrà a Cagliari dal 22 a 27 luglio, alla quale sono già qualificate di diritto dieci nazioni. Il team capitanato da Gianluca Berardi è composto da Edoardo Berardi, Davide Bertuccini, Luca Carli, Pietro Conti, William Forcellini e Jarno Giardi.

San Marino, dopo il quindicesimo posto ottenuto a Marbella, è testa di serie di uno dei sei gironi previsti in questa fase di qualificazione. Lunedì 3 giugno, Stefano Pazzini, responsabile per il padel della FST, ha assistito on line al sorteggio dei gruppi che si è svolto a Madrid. San Marino affronterà Arzebaijan, Ungheria e Montenegro e lotterà per conquistare il primo posto nel girone che vale la qualificazione alla fase finale.

Il debutto dei biancazzurri è fissato per venerdì 7 giugno alle ore 17.00.