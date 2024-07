San Marino. PANCAKE A COLAZIONE – Commedia romantica. Sabato 27 aprile 2024 ore 21,15, Centro Sociale di Fiorentino

sabato 27 aprile 2024 ore 21,15 presso il Centro Sociale di Fiorentino Via la Rena, 19 – Fiorentino, San Marino PANCAKE A COLAZIONE di Stefania De Ruso e Elena Grilli con Cristina Tiraferri, Chiara Schwagel Antonio Cecchetti, Mauro De Pasquale Allestimento e Regia di Teatro della Clavicola. Commedia romantica e poetica, sul conflitto interno che sottostà al processo di coming out. Paola e Silvana, colleghe, nuove coinquiline e, forse, anche qualcosa di più, si trovano in modi diversi a sfidare regole, conformismo e ipocrisia per riuscire a essere se stesse. Il flusso di pensieri che le accompagna lungo il percorso di riconoscimento, accettazione e disvelamento del proprio orientamento sessuale prende corpo accanto a loro sul palco, permettendo di toccare con mano il precario equilibrio tra passione e paura, trasporto e dubbio, amore e desiderabilità sociale. RIDERE, SORRIDERE! AIUTA A VIVERE MEGLIO 🙂 informazioni e prenotazioni [email protected] – 370.1573959 (anche whatsapp)