San Marino Paracanoa: 3° posto per la coppia sammarinese Palmieri-Sarti al Trofeo di Santo Stefano a Cervia

Il 26 dicembre, il Canoa Kayak Club di Cervia ha organizzato il Trofeo di Santo Stefano-Rinaldo Giani. 25 canoe fra singole canadesi e doppie si sono sfidate lungo il canale del porto di Cervia partendo dalla Torre S. Michele, risalendo il canale delle saline e con arrivo al Canoa Kayak Club. Vi ha preso parte anche la coppia sammarinese composta dal paratleta Alessandro Palmieri con Michele Sarti (allenatore). Infatti, la paracanoa è una disciplina sportiva inserita recentemente nell’offerta sportiva della Federazione Sport Speciali. Dopo 1 ora 04 minuti, la coppia sammarinese è giunta al traguardo, agguantando il terzo posto. Dichiara l’allenatore Michele Sarti : ”Alessandro si è superato. Ha tenuto il ritmo sul quale si è allenato per tutta l’estate con costanza. Non ha mollato, sebbene la distanza percorsa oggi sia superiore a quelle provate in allenamento. Sono molto contento del risultato ottenuto”.

Paola Carinato