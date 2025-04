San Marino partecipa alla II sessione 2025 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione), Alice Mina, Giulia Muratori e Nicola Renzi, prenderà parte alla II sessione 2025 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 7 all’11 aprile p.v.

In apertura di sessione, l’Assemblea si esprimerà in merito a numerose richieste di dibattiti con procedura d’urgenza riguardanti tematiche quali:

“La Proposta di Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale”

“La situazione in Georgia e la sfida delle credenziali APCE della delegazione parlamentare georgiana non ancora ratificate”

“L’arresto del Sindaco di Istanbul e lo stato della democrazia e dei diritti umani in Turchia”

“Guerra in Ucraina: la necessità di imputare responsabilità ed evitare l’impunità”

“Un appello urgente per la fine immediata del blocco umanitario di Gaza e il ripristino del cessate il fuoco”

Seguirà la richiesta di discussione su temi di attualità riguardanti:

“Le proteste in Serbia e la situazione nei Balcani occidentali”

“L’erosione della libertà di riunione in Ungheria e le conseguenze sui diritti LGBTIQ+ dopo il divieto delle Marche Pride”

I lavori proseguiranno con dibattiti incentrati su argomenti quali l’interferenza straniera come minaccia alla sicurezza democratica in Europa, nonché sulle interconnessioni tra il Consiglio d’Europa e la comunità politica europea, oltre che sulla questione del rispetto dello stato di diritto e la lotta alla corruzione all’interno del Consiglio d’Europa.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano inoltre l’attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, così come gli aspetti giuridici dell’adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, oltre alla presentazione del Rapporto annuale riferito al 2024 da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa.

In plenaria si esamineranno altresì questioni quali il Monitoraggio delle elezioni in Kosovo, oltre all’impegno a porre fine alle espulsioni collettive di stranieri, nonché sul rafforzamento delle relazioni tra il Consiglio d’Europa e l’America Latina, così come riguardo ad alcune modifiche al Regolamento interno dell’Assemblea.

Interverranno in plenaria Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, oltre al Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero del Lussemburgo, Xavier Bettel, nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Sono altresì previsti gli interventi del Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain Berset, del Capo del Governo del Principato di Andorra, Xavier Espot Zamora e (online) del Presidente del Senato del Messico, Gerardo Fernández Noroña.

