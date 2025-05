San Marino. Partecipazione della Reggenza alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025

GLI ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, DENISE BRONZETTI E ITALO RIGHI, AD ANDORRA ALLA CERIMONIA DI APERTURA DELLA XX ED. DEI GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA 2025 PER ACCOMPAGNARE GLI ATLETI E LA DELEGAZIONE SAMMARINESE

Con la Cerimonia d’Apertura di ieri sera prendono il via i Giochi di Andorra La Vella2025

La Cerimonia d’Apertura organizzata nella suggestiva cornice dell’Estadi Nacional di Andorra La Vella ha dato il via all’edizione 2025 dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa.

Ad assistere all’evento che ha avuto luogo ieri sera, a fianco degli Atleti e della Delegazione sammarinese, anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati nell’occasione dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, dal Segretario di Stato per lo Sport. Rossano Fabbri, dall’Ambasciatore sammarinese nel Principato di Andorra, Luca Brandi e dai vertici del CONS.

La Cerimonia d’Apertura dei Giochi è stata preceduta nella mattinata dal saluto di benvenuto che il Capo di Governo andorrano, Xavier Espot Zamora ha rivolto ai Capi di Stato e di Governo presenti ad Andorra per l’evento inaugurale dell’attesa kermesse sportiva.

Nella mattina di ieri, la Reggenza si è intrattenuta in un lungo e cordiale colloquio con il Rappresentante Personale del Co-principe francese, Patrice Faure; una proficua occasione per discutere delle storiche relazioni fra i due Paesi e altresì del tema relativo all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

I Capi di Stato hanno poi incontrato, insieme al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Beccari, il Capo di Governo di Andorra, Xavier Espot Zamora, per un cordiale saluto e ringraziamento per la splendida accoglienza ricevuta.

La Reggenza ha avuto altresì l’opportunità di avere anche un breve ma proficuo colloquio informale con Sua Altezza il Principe Alberto II di Monaco con il quale, visto il contesto, si è parlato di crescita e di sviluppo sportivo.

In serata si è aperta la Cerimonia dei Giochi e la Reggenza, insieme agli altri Capi di Stato e di Governo e alle altre Autorità dei paesi partecipanti, ha potuto applaudire la parata degli atleti accompagnati.

Il Principato andorrano, incastonato tra Francia e Spagna, ospita per la terza volta i Giochi che, quarant’anni fa, nella loro prima edizione vennero accolti a San Marino. Una città in assoluto fermento che richiama in questi giorni tutte le squadre e dove si respira un clima di festa e di competizione all’insegna dei massimi valori dello sport.

Oggi gli Ecc. mi Capitani Reggenti trascorreranno la giornata sui campi di gara per seguire le competizioni degli atleti biancazzurri.

La Reggenza, in rappresentanza di tutti i cittadini, augura un grande in bocca al lupo e formula i migliori auspici alla squadra biancoazzurra e a tutti gli atleti sammarinesi che parteciperanno alle varie competizioni, affinchè possano donare straordinarie emozioni a tutti i sammarinesi e non solo.

Andorra, 27 maggio 2025