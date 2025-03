San Marino. Partecipazione della Società Civile di San Marino al 4° ciclo di UPR

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri informano che la Repubblica di San Marino, in qualità di Stato membro delle Nazioni Unite, il prossimo gennaio 2025 sarà sottoposta al 4° ciclo dell’Esame Periodico Universale (Universal Periodic Review – UPR) sulla protezione e promozione dei diritti umani nel nostro Paese di fronte al Gruppo di Lavoro del Consiglio dei Diritti Umani.

Si rende noto che le Organizzazioni non governative attive in Repubblica o a livello internazionale hanno l’opportunità di prendere parte al processo di revisione della protezione e promozione dei diritti umani a San Marino avendo a loro disposizione due opzioni:

-Entro il 16 luglio 2024, la società civile potrà inviare le proprie osservazioni e contributi in una delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) all’Ufficio dell’Alto Commissariato sul seguente sito https://uprdoc.ohchr.org seguendo le linee guida stabilite dal Segretariato disponibili sul sito https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx ;

-Entro il 6 settembre le associazioni potranno inviare al Dipartimento Affari Esteri all’indirizzo email info@esteri.sm le proprie osservazioni e contributi in merito ad argomenti di particolare interesse che l’Organizzazione vorrebbe veder menzionati nel rapporto, sempre nel rispetto delle suddette direttive. Il Dipartimento Affari Esteri si riserverà di inserirle nel rapporto nella maniera più consona.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il seguente sito internet: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx oppure contattare il Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino al seguente indirizzo email: info@esteri.sm , disponibile per chiarimenti, nonché per fornire la documentazione relativa ai precedenti cicli dell’UPR. I funzionari del Dipartimento Affari Esteri sono altresì disponibili a incontrare le associazioni sammarinesi che ne facciano richiesta.

La Segreteria di Stato comunica altresì che nei giorni 10, 11, 13 giugno p.v., in lingua francese, inglese e spagnola, si terrà un webinar dal titolo: “Ottimizzare i rapporti delle altre parti interessate dell’UPR – 29-05-2024” rivolto alla società civile dei Paesi che dovranno discutere il 4° ciclo di UPR a gennaio 2025, tra cui San Marino. Sarà l’occasione per le associazioni sammarinesi di condividere informazioni tecniche, strumenti online e buone pratiche nel processo di redazione e diffusione dei rapporti UPR.

È possibile iscriversi al webinar accedendo al seguente sito internet: https://upr.info/en/news/new-webinar-optimizing-upr-other-stakeholders-reports-2.

San Marino, 4 giugno 2024/1723 d.f.R.