San Marino. Partenza col botto per il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

Partenza col botto per il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Sia per la “prima” del 5 febbraio, in occasione della serata di Gala della Festa di Sant’Agata, sia per la replica di sabato 8 febbraio, di fronte ad un pubblico che ha occupato ogni ordine di posti disponibili, lo spettacolo “Set, quatorg, vintoun e vintot” di Dino Di Gennaro, ha riscosso notevole successo. Risate, applausi anche a scena aperta da parte di un pubblico attento e ricettivo, hanno accompagnato la trama della commedia per tutti e due gli atti.

E’ stato il 53° anno consecutivo che il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli si è presentato al pubblico per la commedia di Sant’Agata e sue repliche. Hanno fatto parte del cast di attori ben sedici interpreti, tra i quali sei nuovi esordienti nelle file della Filodrammatica di San Marino.

La tradizione che rappresenta il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli e in generale la tradizione teatrale a San Marino, di cui i documenti parlano fin dal 1589, sono state dunque rinnovate e fino a quando ci saranno persone mosse dalla passione continuerà ad essere così anche per il futuro.

Il pubblico, che continua a seguirci nel tempo, e a cui va il nostro sentito ringraziamento, ci stimola a non rallentare con il nostro impegno ed anzi a moltiplicare gli sforzi per migliorare le nostre rappresentazioni.

Ora il prossimo appuntamento sarà per la replica di “Set, quatorg, vintoun e vintot”, che si terrà sempre presso il Teatro Titano, la sera di Mercoledì 26 febbraio p.v.

San Marino, 9 febbraio 2025 IL P.T.A.M.