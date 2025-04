San Marino. Partenza eccezionale per i giovani dell’Olimpus

Il Meeting Indoor di Ancona svoltosi lo scorso weekend regala emozioni e ottime prestazioni anche dal settore giovanile Olimpus che, forte di una grande partecipazione, può vantare una serie di ottimi risultati.

Nei 600m cadetti Rodolfo Fagnini, con il tempo di 1:41.55, conquista il nuovo record sammarinese cadetti precedendo i suoi compagni Elia Casadei (1:42.06), Giulio Ceccoli (1:43.65), Cristian Raschi (1:45.13), Marvin Ronald Gatti (1:52.40), Alessandro Ceccoli (1:56.36) e Simone Brizi (2:10.14); Nuovo record sammarinese ottenuto anche da Stephane Maroncelli nei 600m Ragazzi con il suo 1:56.54, seguito da Michelangelo Fabbri con 2:07.69, mentre per le Cadette citiamo Diletta Dimilta (1:56.30) e Beatrice Amici (2:26.90).

Nei 60m la squadra ottiene una serie di buone prestazioni: per i cadetti Rodolfo Fagnini (7.84), Roberto De Luca (7.99), Federico De Gregorio (8.06), Marcello De Luca (8.32), Andrea Zafferani (8.59) e Marvin Ronald Gatti (8.67); nelle cadette Diletta Dimilta (8.82), Oppioli Rebecca (8.85), Catani Emma (9.12), Rena Maria Agostini (9.25), Giulia Agostini (9.26), Ilaria Zannoni (9.98), Beatrice Amici (10.07) e Alessia Ceci (10.10); Per la categoria Ragazze Annalisa Martelli (9.01) e Martina Galvagni (9.24), infine per i Ragazzi Stephane Maroncelli (8.62), Michelangelo Fabbri (9.28) e Leonardo Vagnetti (11.11).

Nei 200m per le Ragazze i tempi di Annalisa Martelli (31.76), Martina Galvagni (33.47) e Nicole Battelli (33.80), per i Ragazzi il 33.91 di Leonardo Vagnetti.

Passando al salto in lungo vediamo per i cadetti le misure di Roberto De Luca (5.48), Marcello De Luca (5.17), Federico De Gregorio (4.95), Andrea Zafferani (4.63) e Simone Brizi (3.70) mentre nella categoria cadette si registrano i risultati di Rebecca Oppioli (3.91), Martina Poggiali (3.82), Emma Catani (3.29), Rena Maria Agostini (3.24), Ilaria Zannoni (3.18), Alessia Ceci (3.06); Infine il lancio del peso cadetti, con le misure di 7.43 per Alessandro Ceccoli e il 6.93 di Cristian Raschi, prossimo appuntamento sempre ad Ancona il 26 gennaio.

San Marino, 14/01/2024