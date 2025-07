San Marino. Partito Socialista: “E’ bene rammentare a tutti ciò che rappresentano la data del 28 luglio e la Festa della Libertà a San Marino!”

Il prossimo 28 Luglio si celebra la Festa della Libertà a distanza di 82 anni dai fatti avvenuti il 28 luglio 1943, quando a San Marino, dopo 20 anni di potere, fu sciolto il Partito Fascista.

Fu allora il ritorno alla democrazia e alla ricostruzione della Repubblica fortemente provata dal regime, sia sul piano morale che materiale.

Le forze democratiche sammarinesi, che operarono in mezzo a mille pericoli e indicibili difficoltà, si opposero con uomini coraggiosi, pronti a rischiare per un ideale di libertà e di democrazia.

Tra queste forze e questi uomini, ci sono statiti sicuramente il Partito Socialista Sammarinese e i suoi militanti, così come avvenne in un altro momento storico cruciale della vita della Repubblica di San Marino: L’Arengo del 1906, quando furono battute le oligarchie che detenevano il potere.

I due fatti sono legati saldamente dall’amore per gli ideali di libertà, di democrazia e di giustizia sociale che hanno mosso i nostri predecessori e anche se sono ormai passati tanti anni, occorre ricordare questi storici momenti che, forse, oggi appaiono lontani, ma che, per il bene del nostro Paese, vanno ricordati e difesi, affinché il loro profondo significato non sia disperso per assuefazione o abitudine al rapporto civile e pluralista.

Occorre essere sempre vigili, poiché la democrazia non è mai scontata, e in questa nostra epoca storica i pericoli ci sono ancora, certamente meno palesi ma molto più sofisticati di un tempo, come ad esempio l’utilizzo della informazione manipolata, la terziarietà della giustizia, l’influenza dell’economia e di conseguenza il cedimento del primato della politica.

La tentazione di racchiudere in poche mani ogni decisione, di addomesticare i vari filtri del sistema democratico e di tenere lontano il popolo dalla partecipazione alle decisioni fondamentali, è evidentemente sempre forte in taluni interpreti della politica sammarinese.

Quindi è bene rammentare a tutti ciò che rappresentano la data del 28 luglio e la Festa della Libertà a San Marino!

San Marino, 25 luglio 2025

L’UFFICIO STAMPA