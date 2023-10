San Marino. Partito Socialista ha espresso un giudizio molto positivo rispetto al confronto apertosi naturalmente con Libera

La DIREZIONE del PARTITO SOCIALISTA si è riunita il giorno 24 ottobre u.s. per esaminare gli ultimi sviluppi della situazione politica sammarinese e non ha mancato, di fronte alle tensioni emerse nel corso dell’ultima sessione Consiliare e al fatto che per ben due volte è mancato il numero legale, per cui il Consiglio Grande e Generale è stato sospeso, l’estrema fragilità dell’attuale maggioranza e la dubbia valenza delle scelte a suo tempo compiute, dopo il fallimento del Governo che poggiava sull’asse DC-Rete.

In merito al progetto di Aggregazione Socialista, La DIREZIONE ha da sempre dimostrato di credere nella valenza elettorale del progetto teso alla presentazione di una unica lista alle prossime Elezioni Politiche Generali da parte delle varie espressioni del Socialismo Sammarinese. Prova ne sia che ha firmato tutti gli accordi via via presentati nel corso di appositi incontri ai quali hanno presenziato i rappresentanti di tutti i partiti interessati, compreso l’ultimo accordo, in ordine di tempo, stilato a fine settembre in modo, si pensava, definitivo, tanto è vero che la stessa Direzione, riunitasi il 3 ottobre u. s. ha pubblicamente ribadito l’assenso del PARTITO SOCIALISTA.

Dopo le prese di posizione assunte dagli altri protagonisti del progetto di Aggregazione, e in particolare del PSD, che ha dichiarato di voler affrontare il prossimo appuntamento elettorale autonomamente, la DIREZIONE del P.S. non può che prendere atto con rammarico di quanto accaduto, ritenendo il Progetto originario un elemento di notevole novità nel panorama politico sammarinese, e auspica che ciò che non è stato possibile oggi, lo possa essere domani. Quindi la disponibilità al dialogo e al confronto con le forze Socialiste di San Marino, rimane per noi del P.S., sempre aperta.

La DIREZIONE ha poi valutato positivamente il rapporto instaurato nel tempo con Elego e il reciproco avvicinamento e ritiene che il dialogo debba continuare sia sul piano politico che programmatico.

La Direzione DEL PARTITO SOCIALISTA ha espresso un giudizio molto positivo rispetto al confronto apertosi naturalmente con Libera e consolidatosi nel tempo, anche in virtù di iniziative pubbliche su temi specifici.

Il PARTITO SOCIALISTA ritiene sia necessario intensificare il confronto con Libera sul piano strategico e programmatico, rispetto alle esigenze del nostro Paese, al fine di verificare i punti di convergenza anche in chiave elettorale.

San Marino, 25 ottobre 2023

