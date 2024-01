San Marino. Partito Socialista ha presentato il suo programma rinnovato durante la Conferenza politico-programmatica

Il Partito Socialista, in preparazione alle prossime elezioni, ha presentato il suo programma rinnovato durante la Conferenza politico-programmatica a Fiorentino. Il focus è su temi chiave quali la sanità, le questioni istituzionali, la politica estera e la lotta al carovita. Dopo un periodo di instabilità interna e la fuoriuscita di alcuni consiglieri verso l’Alleanza Riformista, il partito punta a rafforzarsi, escludendo membri non in linea con i suoi principi. Il presidente del PS, Antonio Volpinari, enfatizza la ricerca di membri genuinamente socialisti. Tra gli obiettivi principali c’è il ritorno in Consiglio, con un’enfasi particolare sulla sanità, compresa una richiesta di dimissioni del direttore generale dell’Iss. Il programma include anche temi come l’integrazione europea, la razionalizzazione delle spese pubbliche, la crisi abitativa e gli alti affitti. Il partito, che collabora con Libera, si apre a future alleanze, soprattutto con la Democrazia Cristiana, per garantire stabilità al Paese.