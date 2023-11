San Marino. Partito Socialista: ”I nuovi orizzonti per I Cultori per l’Ambiente e il Socialismo per l’ambiente insieme alla base sociale”

In una visione più contemporanea del Socialismo pensato verso una sana educazione ambientale e una giusta informazione ambientale non si può che prendere spunto dalla evidenza del degrado che si osserva in diversi angoli e parti del territorio. Quelle più visibili si possono riscontrare ogni giorno nella cattiva condotta dell’uso degli spazi pubblici in generale. Strade, marciapiedi, aiuole, aree verdi, parchi, piazze, parcheggi e beni pubblici sono in evidente stato di cattivo uso e manutenzione, soprattutto spazi impropri con immondizia abbandonata. Questo rende l’immagine di una società urbana sempre più degradata nonostante si professi una cultura di emancipazione e progresso. Ciò non può essere condiviso con i principi fondamentali di una comunità, a maggior ragione quando si è costituita in una Stato con una propria Costituzione. Per cui I Cultori per l’Ambiente intendono perseguire con la loro organizzazione e le loro azioni una logica di rieducazione, di una corretta informazione e di una scelta coerente delle politiche territoriali.

Ciò implica tre fronti precisi:

1) Proposta dei Cultori dell’Ambiente di inserire in ambito scolastico principi di educazione civica e ambientale;

2) La messa in pratica da parte di cittadini o aderenti in associazioni ambientalistiche appartenenti all’organo della Consulta di una serie di attività volontarie definite dalle Leggi dell’ordinamento delle associazioni in cooperazione con gli enti pubblici o istituzioni riguardanti l’ambiente;

3) I Cultori per l’Ambiente desiderano diffondere un pensiero ambientale e operare in modo che si creino le condizioni per la ricostruzione di piccole comunità di cittadini che si prendono cura di piccoli spazi urbani e di piccole aree di prossimità dei nuclei abitati e propongono un punto di ascolto per la partecipazione aperta a tutti i cittadini che sentono l’esigenza di un nuovo punto di osservazione sull’ambiente in modo serio e consapevole per giungere ad un autentico momento di cambiamento.

I Cultori per l’Ambiente del Partito Socialista

San Marino lì, 03.11.2023