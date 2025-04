San Marino. Pasqua da record per visitatori e flusso turistico

Federico Pedini Amati: “Il lavoro paga, il nostro Paese è tornato ad essere una meta turistica visitata e apprezzata”

I dati dell’afflusso turistico nella Repubblica di San Marino estrapolati dall’Ufficio del Turismo per il week end di Pasqua (sabato/lunedì) sono i migliori degli ultimi anni.

Il meteo clemente e la concomitanza del Lunedì dell’Angelo con la Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti hanno fatto in modo che il Centro Storico sia stato letteralmente preso d’assalto da turisti e visitatori.

La Funivia passa dai 12.042 passaggi del week end di Pasqua 2022 ai 13.987 del 2023 fino ai 14.427 passaggi della Pasqua 2024.

Gli arrivi turistici calcolati sulla base degli ingressi di auto e bus nei parcheggi passano dai 29.837 del 2023 ai 31.286 del 2024. Ai quali si aggiungono oltre 3000 arrivi da navetta (P12 Fonte dell’Ovo).

Record di presenze negli hotel con 3.986 presenze sulle 4 notti nel 2024 (erano 2.915 nel 2023 e 3.427 nel 2022).

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Abbiamo comunicato pochi giorni fa i dati del turismo nell’ultimo quadriennio, dati incoraggianti con percentuali di crescita importanti su afflussi turistici e accesso alle strutture alberghiere. Oggi, possiamo dare l’ufficialità dei numeri legati al week end di Pasqua e ancora una volta possiamo permetterci di parlare di incrementi su tutti i fronti. Il lavoro paga, ci siamo impegnati su più fronti per rendere il Paese attrattivo, oggi possiamo dire che la Repubblica di San Marino è tornata ad essere una meta visitata e apprezzata. Il turismo nella Repubblica di San Marino non è mai stato così in salute”.

San Marino, 2 aprile 2024/1723 d.F.R.