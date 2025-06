San Marino. Passepartout cerca nuovi giovani talenti per lo “Stage Academy 2025” percorso formativo retribuito aperto a diplomati e laureati

Passepartout è uno dei fiori all’occhiello dell’imprenditoria sammarinese, specialista da oltre 30 anni nello sviluppo di software gestionali con utenti in tutto il mondo. Non ha mai cercato i suoi dirigenti fuori territorio, ma li ha sempre coltivati al suo interno tramite percorsi formativi mirati, dai quali sono già usciti 70 dipendenti, nei vari ruoli e nei vari livelli. Il primo stage fu organizzato nel 1999 e oggi siamo alla sesta edizione. L’obiettivo è dare ai giovani un livello base di conoscenze comuni, da valorizzare negli step successivi a seconda delle preferenze elettive di ciascun candidato.

Le domande di iscrizione per lo Stage Academy 2025 dovranno essere presentate entro il 6 luglio tramite la pagina «Lavora con noi – Stage Academy sul sito www.passepartout.net». Possono accedere giovani diplomati e laureati nelle discipline economiche, scientifiche, matematiche, tecniche e informatiche, sia sammarinesi, sia residenti nelle province limitrofe. La partecipazione sarà subordinata ad un esame di ammissione che si terrà tra il 7 e il 18 luglio. Se non dovesse raggiungersi il numero massimo previsto, le candidature verranno riaperte.

“Noi non insegniamo qualcosa. Noi insegniamo le basi di una professione. Diamo il minimo comune denominatore da cui far partire il curriculum aziendale” spiega in conferenza stampa Stefano Franceschini, presidente, fondatore, anima di Passepartout. Una vita tra bit e byte, senza mai stancarsi, che ancora gli piace e che vuole continuare. Parla attraverso metafora, creando un’implicita analogia tra la realtà e l’immaginazione, ma capace di farsi capire da tutti. “Nel nostro mondo, tutto cambia così velocemente che ti siedi ad un tavolo e il giorno dopo è cambiata la stanza”. È ovvio che San Marino va un po’ stretto ad un’azienda così dinamica, che aveva cominciato a muoversi nel mondo del cloud già dal 2008, che si relaziona con tutto il mondo, e che può apparire piccola di fronte ai giganti dell’Hi-tech, ma che fa gola a tantissimi. La tentazione potrebbe essere forte, se poi ci si trova davanti governi che non accettano progetti di investimento. “Riceviamo ogni giorno richieste di vendita – rivela Franceschini – ma vendere vorrebbe dire chiudere e questo non lo vogliamo. Abbiamo fatto un patto generazionale. Passepartout proseguirà!” Ci tiene a sottolineare che l’azienda ha rami che si allargano un po’ ovunque, ma tronco e radici dovranno rimanere a San Marino.

C’è tanta soddisfazione e orgoglio per questo modo di lavorare e di attirare i giovani nelle parole del Segretario al Lavoro Alessandro Bevitori; la cui Segreteria patrocina, sostiene e collabora con l’azienda insieme ad Anis e UNIRSM. “Un’azienda 4.0 ad alto contenuto tecnologico” come la definisce. Una realtà tutta sammarinese in grado di portare tante novità anche nei settori delle energie e della transizione ecologica, che sono asset strategici per la politica. “Questi stage – continua Bevitori – sono una grande opportunità per cambiare il mondo del lavoro nel lavoro che cambia. E in questo c’è una grande unità di intenti in tutto il Congresso di Stato. Vogliamo cogliere la sfida”.

Il direttore progettazione Simone Casadei Valentini porta se stesso come esempio di quella dirigenza che si è formata nel tempo con gli stage aziendali, in grado di cogliere le migliori menti e le migliori competenze locali per generare e far crescere l’alta tecnologia. Il segretario generale Anis William Vagnini sottolinea che l’Associazione fornirà i docenti in materia gestionale, I.A. e cloud, mentre l’altra tipologia di docenti sarà fornita dall’Università, rappresentata dal direttore generale Laura Gobbi. La quale auspica che ci siano molte ragazze ad iscriversi perché iniziative come lo Stage Academy sono un’occasione davvero privilegiata per fare emergere anche nuove professionalità femminili.

Le selezioni iniziali ammetteranno all’iniziativa un massimo di 30 giovani, per i quali il corso inizierà materialmente il 29 settembre prossimo. Avrà una durata di 240 ore, corrispondenti a circa 3 mesi, con lezioni mattiniere che si terranno presso la sede della Passepartout. A ciascuno dei partecipanti verranno offerti 500 euro mensili e il pranzo gratuito al termine delle lezioni. Per chi passa anche l’esame finale, un mese di stage aziendale, a tempo pieno, retribuito a1000 euro. Il piano studi prevede materie tra cui: software gestionale, fatturazione elettronica, bilancio civilistico, data center, social network, laboratori di I.A. e molto altro. Per i migliori, il posto di lavoro è assicurato, oltre ad altre occasioni formative altamente specialistiche a seconda delle specialità di ciascuno.

San Marino vive una situazione occupazionale invidiabile, con una percentuale di disoccupazione al di sotto della soglia fisiologica. Ma le nuove professioni legate all’alta tecnologia, sono merce rara: è anche per questo motivo che il progetto formativo di Passepartout ha il valore aggiunto di un’offerta di lavoro di grandissimo prestigio, a due passi da casa.