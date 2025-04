San Marino patria degli appassionati di auto e moto!

Oltre 2400 equipaggi scaleranno il Monte Titano nel 2025 per prendere parte a 24 differenti appuntamenti fra raduni, competizioni e mostre

Passione, cultura, economia e identità territoriale: sono la cifra stilistica e il valore aggiunto che connotano i raduni di auto e moto, eventi ormai lontani da ogni stereotipo che li possa identificare esclusivamente come di nicchia o ad esclusivo appannaggio di un target ristretto ma che rappresentano invece una robusta leva per la promozione turistica di un paese e la valorizzazione del suo patrimonio culturale, grazie alla copertura mediatica garantita da stampa, tv e social media e assicurata da marchi storici, auto e moto d’epoca e competizioni iconiche in grado di richiamare l’attenzione di famiglie, club ufficiali, giornalisti e fotografi.

Tanti gli appuntamenti in programma nella Repubblica di San Marino nel 2025. Presentate ieri dal Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo Alan Gasperoni e dal Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica ben 24 differenti appuntamenti. Si va dai raduni per possessori dell’iconica Vespa Piaggio a quelli per gli amanti della Panda 4×4, da chi sfilerà a bordo di supercar o auto giapponesi agli amanti delle vetture di marchi storici quali Ferrari, BMW, Porshe e Alfa Romeo. Il 18 maggio si apre il programma guardando al futuro con un raduno di autovetture elettriche poi a seguire il 23 dello stesso mese arriva a San Marino il “Raduno Internazionale Porsche 356” con equipaggi da tutti il mondo (oltre 250) e per il quale è prevista anche l’emissione di un francobollo dedicato. Il 19 giugno si rinnova l’appuntamento con la 1000 Miglia e le splendide autovetture storiche torneranno della Freccia Rossa che tornano a colorare le Contrade del Centro Storico. Dal 16 al 21 giugno transita a San Marino la Mille Miglia in moto organizzata con la collaborazione dell’Associazione “I Borghi più Belli d’Italia” mentre il 20 settembre è previsto il ritorno del Gran Premio Nuvolari. Non mancherà la “Linea Gialla” ovvero il raduno degli appassionati di veicoli militari così come sarà confermato il tradizionale raduno dei campeggiatori che ha raggiunto la 38esima edizione.

“La Repubblica di San Marino è la location ideale per ospitare raduni automobilistici e motociclistici, sia d’epoca che contemporanei, di tradizione o di lusso, oltre che gare competitive o sfilate -ha detto il Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo Alan Gasperoni-. Nessuno offre agli appassionati percorsi come quelli che può offrire San Marino. Questi eventi sono in grado di attrarre un pubblico internazionale garantendo una ricaduta importantissima sia diretta che di immagine. Quante foto delle vetture della 1000 Miglia con il nostro Palazzo Pubblico sullo sfondo sono sui social? Quali altri territori garantiscono la stessa immagine che offrono i nostri paesaggi?