San Marino. PDCS. Le riforme istituzionali nel percorso di associazione all’Unione Europea: un confronto aperto a Fiorentino

Fiorentino, 27 marzo 2025 – Grande partecipazione al Centro Sociale di Fiorentino per l’incontro informativo dedicato al tema “Le riforme istituzionali nel percorso di associazione all’Unione Europea”. Un appuntamento di ascolto e approfondimento, animato dagli interventi di personalità di rilievo della vita istituzionale e diplomatica della Repubblica.

Sono intervenuti il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il Presidente della Commissione Riforme Istituzionali Filippo Tamagnini, l’Ambasciatore presso l’Unione Europea Antonella Benedettini, l’ex Segretario di Stato Pasquale Valentini e l’Avv. Maria Selva, portando ciascuno un contributo utile alla comprensione delle sfide e delle opportunità connesse al cammino di integrazione europea.

Durante la serata, è emersa in modo chiaro la necessità di riforme istituzionali che accompagnino l’attuazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, che non comporta un’adesione all’UE, ma garantisce parità di trattamento per cittadini e imprese sammarinesi, oltre all’accesso a strumenti e diritti oggi preclusi. Questo implica un adeguamento normativo e organizzativo che rafforzi l’efficienza dello Stato, salvaguardando le peculiarità sammarinesi.

Particolare rilievo è stato dato al ruolo del Consiglio Grande e Generale, alla centralità della competenza nella Pubblica Amministrazione e alla valorizzazione delle giovani generazioni, chiamate a misurarsi con una nuova realtà europea. L’Accordo rappresenta un’opportunità storica per il Paese, ma richiede responsabilità, preparazione e visione condivisa.

Tutti i relatori hanno evidenziato come, nel processo di adeguamento, San Marino dovrà mantenere la propria identità e storica indipendenza, ma anche dialogare in modo credibile con le istituzioni europee, affrontando temi come la libertà di circolazione, il riconoscimento delle qualifiche, e il recepimento delle normative europee, sempre nel rispetto della dimensione sammarinese.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese accoglie con favore questi momenti di riflessione e partecipazione, consapevole che il futuro dell’integrazione europea non può essere costruito senza coinvolgere la cittadinanza, né senza una solida base di condivisione politica e di buon senso istituzionale. Come sempre, il PDCS è pronto a fare la propria parte con spirito costruttivo, fedeltà ai valori fondanti della Repubblica e sguardo rivolto al bene comune.

San Marino, 28 marzo 2025

L’Ufficio Stampa del PDCS