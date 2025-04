San Marino. PDCS. Successo Diplomatico: l’Unanimità del Senato italiano sugli accordi di Giustizia con San Marino

L’approvazione all’unanimità, da parte del Senato italiano, degli accordi di cooperazione giudiziaria tra Italia e San Marino è un evento che conferma e consolida le ottime relazioni tra i nostri due paesi e dimostra il forte legame che ci unisce.

Vogliamo esprimere il nostro profondo apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto dalla Segreteria per la Giustizia e dal SdS Massimo Andrea Ugolini. Grazie all’impegno profuso, è stato possibile raggiungere questo risultato significativo, che apre la strada a una collaborazione ancora più stretta e fruttuosa nel campo della giustizia.

Sono due gli accordi ratificati: il primo in materia di sequestro e confisca, il secondo sull’esecuzione delle pene alternative alla detenzione. Detti accordi sono un esempio concreto di lavoro di squadra che rafforzano la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, ponendo le basi per il conseguimento di risultati positivi a beneficio di tutti.

Dal PDCS, vogliamo sottolineare quanto sia importante continuare su questa strada, promuovendo valori come la giustizia e il rispetto delle leggi. L’approvazione unanime degli accordi da parte del Senato italiano non è solo un successo diplomatico, ma anche un messaggio chiaro dell’importanza della collaborazione internazionale per la nostra Repubblica.

In conclusione, il PDCS è fiero del lavoro svolto e riconosce l’importanza di questi accordi come mezzo per costruire un futuro sicuro e giusto per i cittadini di San Marino e Italia.

San Marino, 28 marzo 2024

L’Ufficio Stampa del PDCS