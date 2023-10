San Marino. Pedini Amati al TTG di Rimini Il Segretario di Stato per il Turismo ha presenziato ieri all’inaugurazione ed ha incontrato il Ministro italiano Santanchè

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha preso parte ieri a “TTG TRAVEL EXPERIENCE”, evento fieristico e di confronto per la promozione del turismo a livello internazionale che riunisce a Rimini tutte le community del turismo in un unico evento.

Il Segretario di Stato ha visitato lo stand della Repubblica di San Marino incontrando alcuni dei tour operator e delle aziende sammarinesi presenti prima di presenziare alla Cerimonia d’Apertura alla quale sono intervenuti il Ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè, Gian Marco Centinaio vice Presidente del Senato, Vittorio Sgarbi sottosegretario del Ministero della Cultura, il nuovo Presidente di IEG Fiera di Rimini Maurizio Renzo Ermeti, il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’Assessore per il Turismo dell’Emilia Romagna Andrea Corsini, Ivana Jelinic di ENIT, Bernabò Bocca di Federalberghi e numerose altre autorità.

Per Federico Pedini Amati ennesima occasione di incontro con il Ministro Santanchè per discutere delle solide collaborazioni fra i due Paesi prima fra tutta l’organizzazione congiunta, il prossimo mese di novembre, della Conferenza Europea UNWTO sul turismo accessibile.

TTG ogni anno sceglie un tema, fil rouge dell’intera manifestazione. Il tema dell’edizione 2023 è “The year of UTOPIA. Live. Believe”. Da un contesto profondamente trasformato nasce il tempo dell’utopia. Per le imprese, il tempo dell’utopia è quello in cui si mette in campo la capacità di creare nuove soluzioni di prodotto in grado di rispondere alle urgenze e alle sensibilità di un tempo nuovo.

San Marino, 12 ottobre 2023/1723 d.F.R.